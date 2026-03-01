На Одещину повернулися рожеві фламінго

Наприкінці зими до Національного природного парку «Тузлівські лимани» повернулися перші фламінго. “Розвідники” прилетіли з боку Чорного моря, повідомив еколог Іван Русєв.

За його словами, 2023 року птахи вперше загніздилися тут і вивели близько 200 пташенят, але у 2024 та 2025 роках через війну гніздування було зірване і потомства не з’явилося. Цього сезону в парку сподіваються на успішне розмноження та спокій для колонії.

«Сподіваємось що інші фламінго прискорять нашу Перемогу і чудови птахи отримають спокій і дадуть нащадків у 2026 році», — пише Русєв.

