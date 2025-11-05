Японія розгортає війська для боротьби зі смертельною хвилею нападів ведмедів

У північних регіонах Японії розпочалася операція із залучення військових для допомоги місцевій владі в боротьбі з хвилею нападів ведмедів. Найскладніша ситуація — у місті Кадзуно в префектурі Акіта, де кількість зустрічей із хижаками різко зросла, а жителів закликають не виходити в ліси та уникати перебування надворі після настання темряви, передає Reuters.

Представник місцевої адміністрації Ясухіро Кітаката розповів, що ведмеді стали поводитися агресивніше та можуть наближатися до людей: «Раніше ми думали, що вони тікають від шуму. Тепер — вони йдуть назустріч. Це справді страшні тварини».

За даними Міністерства навколишнього середовища Японії, з квітня в країні сталося понад 100 нападів ведмедів, унаслідок чого загинули 12 людей — це рекордний показник. Дві третини смертей припали на префектури Акіта та Івате. Лише в Акіті цьогоріч зафіксовано понад 8 тисяч випадків появи ведмедів поблизу населених пунктів — у шість разів більше, ніж торік.

Військові разом із мисливцями встановлюють і перевіряють сталеві пастки. Спійманих ведмедів пізніше відстрілюють ліцензовані мисливці. Після Кадзуно військові вирушать до міст Одате та Кітаакіта — операція триватиме щонайменше до кінця листопада.

Ситуацію погіршують одразу кілька факторів: скорочення запасів їжі в горах, зростання чисельності ведмедів, а також депопуляція сільських районів та старіння мисливців, які традиційно контролювали популяцію хижаків.

Останнім часом повідомляли про атаки ведмедів у супермаркеті, на автобусній зупинці біля об’єкта зі списку ЮНЕСКО, а також у гірському курорті. Декілька шкіл тимчасово припинили роботу через появу хижаків поряд зі шкільними територіями.

Уряд Японії готує пакет термінових заходів, включно з розширенням кількості ліцензованих мисливців та спрощенням правил використання зброї для відстрілу ведмедів у межах населених пунктів. «Ми не можемо відкладати реагування, коли кількість нападів зростає щодня», — заявили в уряді.