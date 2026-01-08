Зеленський: документ про гарантії безпеки для України готовий до фіналізації зі США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати перемовин української делегації у Франції та заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів. Про це він повідомив у соцмережі.

За словами Зеленського, міністр оборони Рустем Умєров доповів про підсумки зустрічей, під час яких Україні вдалося й надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд. Сторони спільно обговорили документи щодо післявоєнного відновлення та економічного розвитку України.

Також, зазначив президент, під час переговорів порушувалися складні питання, пов’язані з базовою рамкою для закінчення війни. Українська сторона представила можливі варіанти фіналізації відповідного документа. У Києві розуміють, що американська сторона планує контакти з Росією, та очікують зворотного зв’язку щодо того, чи готова Москва реально завершувати війну.

Після повернення переговорної команди до Києва партнерам буде надано детальну інформацію про всі результати зустрічей. Водночас Україна продовжує інформувати союзників про наслідки російських ударів, які, за словами Зеленського, не свідчать про зміну пріоритетів Кремля.

Президент наголосив, що тиск на Росію має зростати паралельно з інтенсивною роботою переговорних команд. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки, за його словами, повинна підтверджуватися здатністю партнерів уже зараз здійснювати дієвий тиск на державу-агресора. Україна готує нові контакти з міжнародними партнерами.