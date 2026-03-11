У Чугуєві через удар російського дрона загинув чоловік, є поранені

У місті Чугуїв на Харківщині внаслідок удару російського безпілотника по приватному сектору загинув чоловік 1972 року народження. Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

За її словами, під час атаки також постраждали дві жінки, які отримали поранення.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу повністю зруйнований один житловий будинок, ще близько восьми будинків пошкоджені.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники локалізують пожежу, а комунальні служби проводять роботи із закриття периметрів пошкоджених будинків.

Наразі встановлюється наявність інших постраждалих та масштаби руйнувань. Постраждалим надається необхідна допомога.