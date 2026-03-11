Німецькі паралімпійці відвернулися від росіян на п’єдесталі під час гімну РФ

Німецькі паралімпійці Лінн Казмайєр і Флоріан Бауманн під час церемонії нагородження на Паралімпіаді демонстративно відвернулися від російських спортсменів під час виконання гімну Росії. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Казмайєр і Бауманн, які здобули срібні медалі у лижних змаганнях, не зняли шапки та стояли спиною до російських атлетів під час виконання гімну РФ.

Золото у цій дисципліні здобули російські спортсмени Анастасія Багіян і Сергій Синякін. Після церемонії німецькі призери також відмовилися робити спільне селфі з переможцями.

Реклама

Реклама

«Церемонія нагородження відчувалася дуже дивно. Я цих людей не знаю. Можливо, вони також не підтримують систему в Росії. Можливо, це дуже приємні люди, з якими ми могли б подружитися. Але, на жаль, політика все затьмарює. Ми вирішили залишити шапки і не повертатися до прапорів, тому що ми цього не підтримуємо», — сказала Казмайєр телеканалу ARD.

Бауманн заявив, що вважає неправильним допуск російських спортсменів до Паралімпіади з національним прапором і гімном, особливо з огляду на участь у змаганнях української команди.

Раніше через допуск російських і білоруських спортсменів церемонію відкриття Паралімпіади вирішили бойкотувати збірні України, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Чехії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Естонії та Латвії. До бойкоту також закликав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.