        Спорт

        Німецькі паралімпійці відвернулися від росіян на п’єдесталі під час гімну РФ

        Віктор Алєксєєв
        11 Березня 2026 18:23
        читать на русском →
        Срібні призери з Німеччини демонстративно відвернулися від росіян на церемонії нагородження / Фото ТАСС
        Німецькі паралімпійці Лінн Казмайєр і Флоріан Бауманн під час церемонії нагородження на Паралімпіаді демонстративно відвернулися від російських спортсменів під час виконання гімну Росії. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

        Казмайєр і Бауманн, які здобули срібні медалі у лижних змаганнях, не зняли шапки та стояли спиною до російських атлетів під час виконання гімну РФ.

        Золото у цій дисципліні здобули російські спортсмени Анастасія Багіян і Сергій Синякін. Після церемонії німецькі призери також відмовилися робити спільне селфі з переможцями.

        «Церемонія нагородження відчувалася дуже дивно. Я цих людей не знаю. Можливо, вони також не підтримують систему в Росії. Можливо, це дуже приємні люди, з якими ми могли б подружитися. Але, на жаль, політика все затьмарює. Ми вирішили залишити шапки і не повертатися до прапорів, тому що ми цього не підтримуємо», — сказала Казмайєр телеканалу ARD.

        Бауманн заявив, що вважає неправильним допуск російських спортсменів до Паралімпіади з національним прапором і гімном, особливо з огляду на участь у змаганнях української команди.

        Раніше через допуск російських і білоруських спортсменів церемонію відкриття Паралімпіади вирішили бойкотувати збірні України, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Чехії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Естонії та Латвії. До бойкоту також закликав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.


