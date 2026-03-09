Паралімпіада-2026: Українці сьогодні не змагались, але залишаються другими у медальному заліку

На Паралімпійських іграх-2026 закінчився третій змагальний день. Він став першим, де Україна не мала жодного старту, тоді як єдиними медальними змаганнями стали виступи гірськолижників у супергігантів.

Загалом за третій день розіграли шість комплектів нагород у супергіганті: у чоловічих та жіночих класах сидячи, стоячи та з порушенням зору. По дві нагороди вибороли гірськолижники з Італії, Австрії, Франції та Сполучених Штатах.

Після третього змагального дня Україна продовжує йти на другому місці у медальному заліку з трьома золотими нагородами і 10 загалом. Водночас за кількістю “золота” з українцями зрівнялися австрійці, повідомляє Суспільне Спорт.

Продовжує очолювати медальний залік Паралімпіади-2026 Китай, у доробку якого 8 золотих медалей та 17 загалом.

Медальний залік Паралімпіади-2026 після трьох днів: