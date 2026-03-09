ССО уразили чотири радіолокаційні станції в Криму та командний пункт росіян на Донеччині

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали серії високоточних ударів по військових об’єктах противника. У результаті було уражено чотири радіолокаційні станції в окупованому Криму та командний пункт однієї з бригад морської піхоти противника на Донеччині.

Про це повідомили в Силах Спеціальних операцій ЗСУ.

Унаслідок ударів знищено радіолокаційну станцію 5Н84А “Оборона-14”, РЛС “Небо-У” та дві радіолокаційні станції в радіопрозорому куполі в окупованій Євпаторії.

“Радіопрозорий купол на РЛС дозволяє антені обертатися в будь-якому напрямку, приховуючи її орієнтацію. Знищення ворожих РЛС суттєво підриває спроможності ворога виявляти та знищувати повітряні цілі”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, було уражено елемент командного пункту однієї з бригад морської піхоти противника в окупованій Зачатівці на Донеччині.

У Силах спеціальних операцій заявили, що продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України.