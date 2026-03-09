У Лос-Анджелесі жінка обстріляла будинок Ріанни зі штурмової гвинтівки

У районі Беверлі-Гіллз у Лос-Анджелесі сталася стрілянина біля будинку попзірки Ріанни. Поліція затримала 30-річну жінку, яку підозрюють у відкритті вогню по маєтку.

Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

За даними правоохоронців, інцидент стався у неділю о 13:21 у районі Beverly Hills Post Office. Під час стрілянини Ріанна перебувала вдома.

За інформацією поліції, підозрювана здійснила кілька пострілів зі свого автомобіля у напрямку будинку співачки. Одна з куль пробила стіну особняка. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

За інформацією видання, по будинку було зроблено щонайменше 10 пострілів з автомобіля, який стояв через дорогу від воріт маєтку. Після цього біла Tesla поїхала з місця.

Під час пошуку автомобіля поліцейські передавали по радіо прикмети підозрюваної: волосся було заплетене в коси, на ній була блуза кремового кольору, а нижня частина автомобіля була брудною. Поліцейський гелікоптер виявив автомобіль, після чого його простежили до парковки торгового центру в районі Шерман-Окс.

Жінку затримали приблизно через 30 хвилин після дзвінка на номер 911. Під час обшуку автомобіля правоохоронці знайшли штурмову гвинтівку та сім гільз.

Поліція також виявила отвори від куль у воротах будинку Ріанни та в автофургоні, припаркованому на під’їзній доріжці.

Повідомляється, що співачка проживає в особняку колоніального стилю в районі Beverly Hills Post Office разом із репером ASAP Rocky. У пари троє дітей — донька та двоє синів. Наразі невідомо, чи перебував хтось іще вдома під час стрілянини.

Нагадаємо, у 2018 році чоловік із Фуллертона проник до будинку Ріанни в районі Hollywood Hills і провів там приблизно 12 годин. Пізніше Едуардо Леон визнав провину у переслідуванні співачки. За даними влади, він переліз через паркан і проник до будинку, коли Ріанни не було вдома, а наступного дня його виявила її помічниця.