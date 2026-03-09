РФ атакувала Україну 197 безпілотниками та двома балістичними ракетами: як відпрацювала ППО

У ніч на 9 березня російські війська атакували Україну балістичними ракетами та майже двома сотнями ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 161 російський дрон.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 9 березня, починаючи з 18:30 8 березня, РФ атакували Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із ТОТ АР Крим. Також окупанти застосували для атаки 197 ударних БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотники інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 120 із них – “шахеди”.

Станом на 8:00 протиповітряна оборона знешкодила 161 російський безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 36 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків на одній локації.