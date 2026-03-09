Другого сина аятоли Хаменеї офіційно обрали новим верховним лідером Ірану: що відомо про Моджтабу Хаменеї

Новим верховним лідером Ірану офіційно обрали другого сина ліквідованого аятоли Хаменеї. Моджтаба Хаменеї тісно пов’язаний з Корпусом вартових ісламської революції та силовими структурами, а також перебував під санкціями США у 2019 році.

Про це повідомляє Al Jazeera.

56-річного Моджтабу Хаменеї духовенство офіційно назвало наступником його батька. Він має очолити Ісламську Республіку під час найбільшої кризи за 47 років.

Ключові керівники країни, Корпус вартових ісламської революції та збройні сили швидко заявили про підтримку нового верховного лідера. Секретар Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані закликав до єдності навколо нього.

Спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф також привітав це рішення, заявивши, що слідувати новому верховному лідеру є “релігійним і національним обов’язком”.

Моджтаба Хаменеї раніше не обіймав державних посад і не проходив публічного голосування, однак протягом десятиліть був впливовою фігурою у найближчому колі верховного лідера та мав тісні зв’язки з Корпусом вартових ісламської революції.

Його кандидатуру останніми роками називали однією з основних для заміни батька. Призначення може свідчити про збереження впливу більш жорстких політичних фракцій у керівництві Ірану.

Член Ради експертів Гейдарі Алекясір заявив, що кандидата обрали з огляду на пораду покійного Алі Хаменеї, що верховний лідер Ірану має “бути ненависним для ворога”.

Попередній верховний лідер Алі Хаменеї керував Іраном 37 років. Він загинув 28 лютого під час американсько-ізраїльського удару по Тегерану.

Ізраїльські військові раніше попереджали, що будь-який наступник може стати їхньою ціллю. Президент США Дональд Трамп також заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго» без схвалення Вашингтона.

Іранські посадовці відкинули заяви Трампа і наголосили, що лише іранський народ може вирішувати майбутнє своєї країни.

Моджтаба Хаменеї: біографія

Моджтаба Хоссейні Хаменеї народився 8 вересня 1969 року у місті Мешхед. Він є другою дитиною в родині Алі Хаменеї. Частину дитинства провів у містах Сардашт і Махабад на північному заході Ірану, де здобув початкову освіту.

Після завершення середньої школи вивчав теологію. Серед його перших учителів були його батько та аятола Махмуд Хашемі Шахруді. Згодом продовжив навчання у місті Кум, одному з головних центрів шиїтської богословської освіти, де викладає теологію та має духовний ранг ходжатолеслам.

У 2004 році Моджтаба Хаменеї одружився із Захрою Хаддад-Адель. Перша дитина в родині народилася у 2007 році.

Брав участь в ірано-іракській війні у 1987–1988 роках. Його також пов’язували з воєнізованим формуванням “Басідж”, яке використовували для придушення протестів після президентських виборів 2009 року.

У 2019 році США запровадили проти Моджтаби Хаменеї санкції через діяльність від імені верховного лідера та зв’язки з силовими структурами Ірану.