        Стрілянина у Львові: поліція розшукує нападника

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 17:49
        Патрульна поліція Львівщини / Фото: Львівська обласна рада
        У Шевченківському районі Львова сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав чоловік. Поліція розшукує нападника.

        Про це повідомили у поліції Львівської області.

        За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину на вулиці Гайдамацькій надійшло на спецлінію 102. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками виник конфлікт.

        Під час суперечки один із учасників здійснив кілька пострілів із травматичної зброї у бік опонента.

        Постраждалого чоловіка госпіталізували.

        Наразі поліцейські вживають заходів для встановлення місцезнаходження та затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби.


