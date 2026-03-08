Паралімпіада-2026: Кононова виборола “бронзу” в індивідуальній гонці

Українська спортсменка Олександра Кононова здобула бронзову медаль у парабіатлоні на зимових Паралімпійських іграх-2026. Вона стала другою українкою, яка виграла «бронзу» цього дня у цьому виді спорту.
Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.
Кононова стала третьою у жіночій індивідуальній гонці на 12,5 км у класі стоячи. Українка подолала дистанцію з однією штрафною хвилиною та показала результат 33:37.9.
У міністерстві нагадали, що напередодні спортсменка здобула золоту медаль у спринтерській гонці.
Ще одна українська біатлоністка Людмила Ляшенко, яка раніше виборола бронзову медаль у спринті, цього разу фінішувала четвертою.