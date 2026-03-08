        Спорт

        Паралімпіада-2026: Кононова виборола “бронзу” в індивідуальній гонці

        Сергій Бордовський
        8 Березня 2026 14:27
        читать на русском →
        Олександра Кононова / Фото: Reuters
        Олександра Кононова / Фото: Reuters

        Українська спортсменка Олександра Кононова здобула бронзову медаль у парабіатлоні на зимових Паралімпійських іграх-2026. Вона стала другою українкою, яка виграла «бронзу» цього дня у цьому виді спорту.

        Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

        Кононова стала третьою у жіночій індивідуальній гонці на 12,5 км у класі стоячи. Українка подолала дистанцію з однією штрафною хвилиною та показала результат 33:37.9.

        Реклама
        Реклама

        У міністерстві нагадали, що напередодні спортсменка здобула золоту медаль у спринтерській гонці.

        Ще одна українська біатлоністка Людмила Ляшенко, яка раніше виборола бронзову медаль у спринті, цього разу фінішувала четвертою.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини