У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтобазі “Армавір” — повідомляють про удар дронів

У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Армавір». Повідомляється про ураження об’єкта безпілотниками.

Про це повідомляє Крымский ветер. За даними моніторингової групи каналу, пожежу на об’єкті зафіксовано за супутниковими знімками.

Зазначається, що загорілися кілька резервуарів із паливом. Площа пожежі, за попередніми даними, становить близько 200 квадратних метрів.

Реклама

Реклама

У повідомленні також йдеться, що удар по об’єкту могли завдати безпілотники. Інші деталі інциденту наразі не уточнюються.