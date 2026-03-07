Швеція затримала в Балтійському морі вантажне судно, що прямувало до Петербурга

Берегова охорона Швеції затримала в Балтійському морі вантажне судно Caffa, що прямувало під прапором Гвінеї до Санкт-Петербурга, повідомляє шведське видання SVT.

Судно затримали вдень 6 березня біля берегів міста Треллеборг. В операції був задіяний вертоліт, який приземлився на суховантаж. «Судно має переважно російський екіпаж, ходить під фальшивим прапором і знаходиться в санкційному списку України», — заявив заступник начальника оперативного відділу Берегової охорони Даніель Стенлінг.

Берегова охорона Швеції підозрює судно в порушенні Закону про морське судноплавство — шведська влада вважає, що воно непридатне до плавання.

За даними Берегової охорони, судно було завантажене зерном. У шведських правоохоронних органах заявили, що, за даними української влади, суховантаж був причетний до крадіжки зерна з анексованого Криму. Представник служби Маттіас Ліндхольм заявив, що судно «має багато характеристик, які ми пов’язуємо з тіньовим флотом».