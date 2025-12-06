У Швеції заявили про “майже щотижневі” зустрічі з російськими субмаринами в Балтійському морі

Шведські військові заявили про регулярні контакти з російськими підводними човнами в Балтійському морі та очікують подальшого посилення російської активності.

Про це повідомило видання The Guardian.

Оперативний командувач ВМС Швеції Марко Пєтковіч заявив, що шведський флот «майже щотижня» стикається з російськими субмаринами в Балтійському морі. За його словами, Москва «постійно посилює» свою присутність у регіоні, а кількість виявлень підводних човнів та інших суден зросла за останні роки.

У регіоні Балтії фіксують широкий спектр загроз – від можливих гібридних атак із використанням дронів до підозрюваних диверсій на морській інфраструктурі та ризиків, пов’язаних зі «тіньовим флотом» російських нафтових танкерів.

Минулого місяця міністр оборони Великої Британії повідомив, що російське шпигунське судно увійшло до британських вод і застосувало лазери проти військових пілотів, назвавши це «новою ерою загроз».

Швеція нещодавно провела масштабні навчання протичовнової оборони Playbook Merlin 25 за участі дев’яти країн НАТО, зокрема Німеччини, Франції та США. Сотні військових відпрацьовували протидію потенційним підводним атакам у складних умовах Балтики, де нерівний підводний рельєф ускладнює виявлення субмарин.

Пєтковіч наголосив, що Росія активно нарощує свої можливості, щороку виробляючи по одному підводному човну класу «Кіло» у Санкт-Петербурзі та Калінінграді. Він назвав це «свідомою та постійною модернізацією» російського флоту.

За його оцінкою, після можливого перемир’я або припинення вогню в Україні Росія може ще більше посилити свою військову присутність у Балтійському морі. Тому шведському флоту необхідно «постійно зростати та враховувати загальну картину».

Він також попередив про ризики, пов’язані з російським «тіньовим флотом» цивільних танкерів, які теоретично можуть бути використані для запуску дронів.

Окрему загрозу становить уразливість підводної інфраструктури через складні умови Балтики – низьку видимість, коливання солоності та температури. До найбільш вразливих країн він відніс Швецію, Норвегію, Фінляндію, Естонію та Литву, які значною мірою залежать від морських шляхів комунікації.

Водночас Пєтковіч відзначив, що підвищена увага НАТО дає результат. За його словами, від початку операції Baltic Sentry у січні в регіоні «не зафіксовано жодних інцидентів із пошкодженням кабелів». Він назвав це доказом ефективності та згуртованості альянсу.