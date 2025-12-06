Шевченко про жереб ЧС-2026: головне — пройти плейоф, а вже потім думати про Нідерланди, Японію та Туніс

Україна дізналася потенційних суперників у групі на чемпіонаті світу-2026 — Нідерланди, Японію та Туніс. Президент УАФ Андрій Шевченко в ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт наголосив, що головне завдання команди — спершу пройти плейоф відбору.

Збірна України з футболу отримала потенційних суперників у груповому етапі чемпіонату світу-2026. У разі виходу на турнір «синьо-жовті» зіграють у групі проти Нідерландів, Японії та Тунісу.

Щоб потрапити на чемпіонат світу, збірна має пройти плейоф кваліфікації: спершу команда зустрінеться зі Швецією, а в разі перемоги — з переможцем пари Польща – Албанія.

Після завершення жеребкування президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, який був присутній на церемонії у Вашингтоні, заявив у коментарі Суспільне Спорт, що головним завданням зараз є вихід на турнір. Він назвав суперників по групі «сильними», але наголосив, що думати про них зарано.

«Головне очікування – нам попасти з плейофу на чемпіонат світу. Треба готуватися до цих ігор. Група – зрозуміло, що команди усі сильні. Але головна задача – вийти на чемпіонат світу», — сказав Шевченко.

Він підкреслив, що нині суперники по групі не мають значення: «Перша задача – попасти сюди. Потім будем готуватися, розуміємо, які команди – вони непогані, дуже гарні, всі уміють зараз грати в футбол. Але головна задача – попасти на чемпіонат світу».

Шевченко також зробив акцент на складності плейофу: «У нас дуже непростий плейоф, треба готуватися. Збірна Швеції – дуже гарна команда, гарні гравці. Група атаки дуже сильна, але я думаю, якщо ми налаштуємося добре, то у нас є непогані шанси потрапити на чемпіонат світу».

У плейоф вийдуть по дві найкращі команди кожної групи, а також вісім збірних, що фінішують третіми. Чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня до 19 липня.