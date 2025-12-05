УЄФА оштрафував Україну за банер “Росія – держава-терорист”

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Українську асоціацію футболу за поведінку вболівальників на матчах національної збірної.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, УАФ оштрафована на 34 тисячі євро за поведінку на матчі проти Ісландії в Польщі. 10 тисяч за вихід уболівальників на поле, 9 тисяч — за використання піротехніки та 15 тисяч за банер russia is a terrorist state (“Росія — держава-терорист”).

Також стало відомо, що Україну оштрафували на 15 тисяч євро за такий самий банер за підсумками минулорічного поєдинку плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (2:1).

Реклама

Реклама

Нагадаємо, 16 листопада в заключному матчі групового етапу кваліфікації на ЧС-2026 Україна обіграла у Варшаві Ісландію з рахунком 2:0 і пробилася в плей-оф відбору.

Команда Реброва в півфіналі 26 березня зустрінеться зі Швецією, а переможець 31 березня зіграє у фіналі з найсильнішим у парі Польща — Албанія за путівку на ЧС.