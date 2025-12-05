Патрульні пояснили, чи з’явиться в України новий знак — “білий ромб на синьому фоні”

У патрульній поліції України прокоментували інформацію про впровадження нового дорожнього знаку — “білого ромба на синьому фоні”. Поширене у соцмережах повідомлення про начебто нововведення правоохоронці назвали неправдивим.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Зазначається, що цей знак нібито застосовуватиметься для позначення смуги руху, призначеної для окремих категорій транспортних засобів, зокрема:

Реклама

Реклама

автобуси та інший громадський транспорт;

таксі;

легкові автомобілі з двома і більше пасажирами;

електромобілі.

Насправді чинна редакція правил дорожнього руху України та ДСТУ 4100:2021 “Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування” не передбачає встановлення такого знака та не містить правил його застосування.

Також відсутні відповідні проєкти змін до вказаних нормативно-правових документів, які б передбачали правила застосування таких дорожніх знаків в Україні.