У центрі Києва боєць ММА жорстоко побив перехожого

Поліцейські затримали у Києві молодика – бійця ММА, який на Хрещатику під час конфлікту завдав тяжких травм перехожому. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру. Згідно із санкцією статті, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Під час патрулювання на Хрещатику поліцейські виявили чоловіка, який непритомний лежав на асфальті. Правоохоронці надали громадянину першу меддопомогу, викликали “швидку” та слідчо-оперативну групу.

Лікарі діагностували у 30-річного постраждалого важку черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом скроневої кістки.

Встановлено, що до злочину причетний місцевий житель – спортсмен, який займається ММА. Між молодиком та чоловіком виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вдарив потерпілого кулаком в обличчя, від чого той знепритомнів та впав на землю.

Поліцейські затримали нападника та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.