Пожежі у порту в Краснодарському краї та на НПЗ в Сизрані: наслідки атаки дронів у РФ

Сьогодні вночі, 5 грудня, внаслідок влучань БпЛА сталися масштабні пожежі у морському торгівельному порті в російському місті Темрюк та на НПЗ в Сизрані. Також повідомляють про вибухи в Грозному та пошкодження будівлі “Грозний-Сіті”.

Відео та фото публікують Telegram-канали Astra та Exilenova+.

У ніч на 5 грудня жителі Краснодарського краю повідомляли про вибухи та атаку на порт в Темрюку. Пізніше оперштаб регіону повідомив, що через атаку українських БпЛА “пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння”. За попередньою інформацією, загоряння сталося на газовому терміналі.

Морський порт Темрюк — порт в Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові в Краснодарському краї. Через портовий комплекс який проходять різні види вантажів — зокрема зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) та інші нафтові вантажі.

Також вночі зазнав атаки НПЗ у місті Сизрань Самарської області РФ. Місцеві жителі зафіксували масштабну пожежу на підприємстві.

Повідомлялося й про вибухи у Грозному, в Чечні. На опублікованих фото видно наслідки влучання в будівлю комплексу “Грозний-Сіті”. Припускають, що БпЛА влучив у багатоповерхівку внаслідок роботи РЕБ – неподалік розташовано ФСБ Чечні, яке, ймовірно, й могло бути ціллю атаки.

За даними міноборони РФ, уночі було знищено 41 український безпілотний літальний апарат літакового типу у Самарській, Саратовській, Волгоградській, Ростовській областях, а також у Краснодарському краї та тимчасово окупованому Криму.