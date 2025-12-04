Генпрокурор Руслан Кравченко відповів на звинувачення щодо “тиску” у справі детектива НАБУ Магамедрасулова

Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив заяву, у якій назвав маніпуляціями звинувачення на адресу Офісу генпрокурора через кримінальне провадження проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька. Він наголосив, що прокуратура не працює під публічним тиском, а всі рішення ухвалюються виключно в межах закону.

Кравченко заявив, що кримінальне провадження було зареєстроване Службою безпеки України на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками. Прокурори визнали докази достатніми для оголошення підозри у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом. Після цього слідчий суддя обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За словами генпрокурора, за п’ять місяців слідства міжвідомча група слідчих СБУ та ДБР допитала ключових свідків і зібрала важливі докази. Це дало підстави прокурорам звернутися до суду з клопотанням про пом’якшення запобіжного заходу, оскільки ризики перешкоджання слідству зменшилися. Він підкреслив, що зміна запобіжного заходу не є виправданням підозрюваних, а слідство триває.

Реклама

Реклама

Кравченко також спростував твердження про те, що ОГП «забрав» кримінальне провадження в СБУ та передав іншому органу: за його словами, жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не ухвалювали. Матеріали справи витребували для оцінки стану розслідування — як це відбувається у багатьох провадженнях — і після вивчення будуть повернуті до СБУ.

Йдеться про справу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька. У липні СБУ провела серію обшуків, заявивши, що детектив разом із батьком нібито був посередником у продажу технічної коноплі до Дагестану в РФ. Обидва отримали підозри. Магамедрасулов, як повідомляли у НАБУ, брав участь у викритті схеми розкрадання в «Енергоатомі».

2 грудня Печерський районний суд Києва відправив батька детектива, Сентябра Магамедрасулова, під домашній арешт. Київський апеляційний суд того ж дня звільнив самого Руслана Магамедрасулова з-під варти після п’яти місяців у СІЗО.