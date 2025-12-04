Закарпатські митники викрили схему ввезення “благодійних сигарет” на 3,5 млн грн

Закарпатські митники зупинили спробу незаконного ввезення в Україну 720 тисяч сигарет під виглядом гуманітарної допомоги. Їхня орієнтовна вартість перевищує 3,5 мільйона гривень.

Митниця вилучила партію сигарет Duty Free, завезених за фальшивими документами для нібито військової частини / Фото: ДМСУ

Закарпатські митники зупинили спробу ввезти в Україну партію безакцизних сигарет під виглядом гуманітарної допомоги. Порушником виявився представник львівського благодійного фонду, який за документами значився отримувачем гуманітарного вантажу. Схема полягала в тому, щоб понад сім десятків коробок сигарет завезти як гуманітарний вантаж та уникнути сплати податків, отримавши нелегальний прибуток від їхнього продажу. Для цього керівник фонду подав на митне оформлення підроблені документи.

Вантаж перевозили у салоні мікроавтобуса. Усередині коробок містилися сигарети марки Golden Tobacco Gold із маркуванням Duty Free — загалом 720 тисяч штук, які нібито призначалися для конкретної військової частини. Митники вирішили перевірити достовірність документів і звернулися до зазначеної частини по офіційне підтвердження договору.

У відповіді військові повідомили, що не мають жодних договірних відносин ані з благодійним фондом, ані з виробником сигарет, і не уповноважували нікого представляти їхні інтереси при укладанні угод щодо постачання тютюнових виробів із-за кордону.

Стосовно посадової особи благодійного фонду складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості товару та його конфіскацію. Орієнтовна вартість вилучених сигарет перевищує 3,5 мільйона гривень.

Крім того, митниця направить до ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за статтями 201-4 та 358 Кримінального кодексу України.