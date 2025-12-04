Укрпошта випустила нову марку до Дня ракетних військ і артилерії

До Дня ракетних військ і артилерії, який в Україні відзначають 4 грудня, Укрпошта презентувала нову поштову марку. Тираж новинки — 400 тисяч.

Про це повідомили в Укрпошті.

Церемонія спеціального погашення нового випуску відбулася у Києві за участі генерального директора АТ “Укрпошта” Ігоря Смілянського, керівництва Генерального штабу Збройних сил України, Командування Сухопутних військ Збройних сил України та військових.

Реклама

Реклама

Як зазначили в компанії, ця марка є знаком подяки бійцям ракетних військ і артилерії.

“У кожному пострілі українських артилеристів звучить не лише сталь, а й воля захищати дім, тримати позиції, вибивати ворога та наближати день, коли листи знову писатимуть тільки про мир”, — йдеться в повідомленні.

Вже сьогодні марку можна придбати онлайн через сайт компанії, у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.