Вибух на Укрпошті у Києві: було виявлено ще одну посилку з небезпечним вмістом

Сьогодні, 30 жовтня, на митному посту “Укрпошта” Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета, який був у посилці.

Про це повідомили в Державній митній службі України.

Постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ “Укрпошта”. Усім надано медичну допомогу. Екстрені служби закінчили працювати на місці.

“Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом”, – розповів гендиректор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.

Як уточнили на митниці, усі посилки від даного відправника виявлено.

Оформлення відправлень у цій зоні тимчасово призупинено, робота буде відновлена у найкоротші терміни з урахуванням безпекової ситуації. Оформлення імпорту відбувається в штатному режимі.