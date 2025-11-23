Поліція Харкова з’ясовує обставини вибуху, внаслідок якого постраждала дитина

У Шевченківському районі Харкова 12-річний хлопець отримав поранення внаслідок вибуху саморобної петарди. Про це повідомили в поліції Харківської області.
Інцидент стався ввечері у квартирі на проспекті Перемоги. За попередніми даними, підліток намагався виготовити саморобний вибуховий пристрій, який здетонував у нього в руці. На момент вибуху хлопець перебував у власній кімнаті.
Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували, загрози її життю немає.
Інформація про подію внесена до Єдиного обліку, триває перевірка.
Поліція Харківщини закликає батьків та всіх дорослих нагадувати дітям про небезпеку невідомих предметів і категоричну заборону виготовлення будь-яких саморобних піротехнічних засобів.