Зеленський представив 20 пунктів базового документа про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно представив повну версію рамкового документа з 20 пунктів, який обговорюється між США, Європою, Україною та Росією, і назвав його базовим документом про закінчення війни. Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає Суспільне. За словами президента, наразі Україна очікує реакції російської сторони, після чого стане зрозумілою логіка подальших кроків і можливі часові рамки рішень.

Нижче — повний перелік 20 пунктів документа в тій редакції, яку озвучив президент.