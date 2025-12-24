Зеленський представив 20 пунктів базового документа про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно представив повну версію рамкового документа з 20 пунктів, який обговорюється між США, Європою, Україною та Росією, і назвав його базовим документом про закінчення війни. Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає Суспільне. За словами президента, наразі Україна очікує реакції російської сторони, після чого стане зрозумілою логіка подальших кроків і можливі часові рамки рішень.
Нижче — повний перелік 20 пунктів документа в тій редакції, яку озвучив президент.
- Суверенітет України буде перепідтверджено. Україна визнається суверенною державою, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.
- Документ є повною та беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною. Для підтримки довгострокового миру створюється механізм контролю за лінією зіткнення з використанням космічного безпілотного моніторингу та механізм раннього повідомлення про порушення.
- Україна отримає міцні гарантії безпеки.
- Чисельність Збройних сил України в мирний час залишатиметься на рівні 800 тисяч осіб.
- США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюють статтю 5.
У разі вторгнення Росії в Україну, крім скоординованої військової відповіді, автоматично відновлюються всі глобальні санкції проти РФ.
Якщо Україна вторгнеться на територію Росії або без провокації відкриє вогонь по її території, гарантії безпеки вважатимуться недійсними.
Пункт про компенсацію США за гарантії безпеки наразі викреслений як такий, що потребує додаткового пояснення.
Двосторонні безпекові угоди України з іншими державами не виключаються.
- Росія закріплює політику ненападу щодо України та Європи у внутрішньому законодавстві та ратифікаційних документах, зокрема через голосування у Державній думі.
- Україна стає членом Європейського Союзу в чітко визначений час і отримує короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку. Конкретні дати членства наразі є предметом двосторонніх консультацій США та України.
- Затверджується потужний пакет глобального розвитку України, який буде оформлений окремою інвестиційною угодою. Він передбачає створення фонду розвитку України, інвестиції у високотехнологічні галузі, центри обробки даних та штучний інтелект, співпрацю зі США у модернізації газової інфраструктури, реконструкцію зруйнованих територій, розвиток інфраструктури та видобуток природних ресурсів. Світовий банк готує спеціальний фінансовий пакет, а також створюється міжнародна робоча група високого рівня для реалізації плану відновлення.
- Створюються окремі фонди для відновлення економіки, реконструкції регіонів і гуманітарних програм. Мета — залучити до 800 мільярдів доларів за рахунок капіталу, грантів, боргових інструментів і приватних інвестицій. США та європейські країни формують фонд капіталу й грантів обсягом 200 мільярдів доларів. Україна зберігає право на компенсацію завданих війною збитків.
- Після укладення угоди Україна пришвидшує переговори про зону вільної торгівлі зі США. Американська сторона наполягає на паритетному підході.
- Україна підтверджує без’ядерний статус відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Запорізька АЕС пропонується до експлуатації у форматі спільного підприємства. США пропонують тристоронню модель (Україна, США, РФ), тоді як українська позиція передбачає формат Україна–США 50 на 50 з відповідним розподілом електроенергії.
- Обидві сторони впроваджують освітні програми, що сприяють толерантності, протидії расизму та упередженням. Україна впроваджує правила ЄС щодо релігійної свободи та захисту мов меншин.
- Територіальний розподіл.
РФ виводить війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей.
Варіант А: у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія розташування військ на дату угоди визнається де-факто лінією зіткнення з подальшою роботою спеціальної групи.
Варіант Б: створення спеціальної економічної зони на Донбасі з можливим проведенням референдуму на підконтрольних Україні територіях.
- Після узгодження територіальних домовленостей жодна зі сторін не змінює їх силовим шляхом.
- Росія не перешкоджає використанню Україною Дніпра та Чорного моря для комерційної діяльності. Укладається окрема морська угода, Кінбурнська коса демілітаризується.
- Створюється гуманітарний комітет. Передбачається обмін усіх військовополонених за принципом «всіх на всіх», повернення всіх цивільних заручників і вжиття заходів для допомоги жертвам війни.
- Україна проводить вибори після підписання угоди. Спершу — президентські, з напрацюванням окремого механізму їх проведення в умовах воєнного стану, згодом — парламентські та місцеві.
- Угода є юридично обов’язковою. Її виконання контролює Рада миру за участі України, Європи, НАТО, США та Росії, під головуванням президента Трампа. За порушення передбачені санкції.
- Після погодження угоди всіма сторонами негайно набуває чинності повне припинення вогню.