Зеленський показав бункер на Банковій, де у 2022 році відбувалися перші розмови зі світовими лідерами

Президент України уперше показав бункер на Банковій, звідки проводив перші розмови з лідерами світу на початку повномасштабної війни.

Саме з цього укриття Володимир Зеленський записав звернення у четверті роковини вторгнення Росії.

Почавши з маленького кабінету, Зеленський пройшовся бункером, показуючи його коридори та кабінети. В укритті — низька стеля та вузькі коридори, розміщені таблички “Керівництво Кабінету міністрів”, “Апарат Верховної Ради”, “Офіс президента України”.

“Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, — тут були перші мої розмови з лідерами світу на початку війни. Я тут говорив із Президентом Байденом і саме тут почув: “Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти”. І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі”, — зазначив Зеленський.

У бункері працювала команда, уряд, проводилися щоденні наради з військовими, дзвінки та пошук рішень, щоб Україна вистояла. За його словами, у цих тунелях звучала “і офіційна мова, і не літературна”.

“Кожен пакет допомоги, кожні санкції проти Росії, кожну партію зброї — усе це треба було реально вигризати. Вигризати віру в Україну. Зробити так, аби світ включився”, — сказав Зеленський.