Закрити небо і позбавити РФ економічного ресурсу: у Міноборони озвучили план війни

У четверті роковини повномасштабного вторгнення в Міністерстві оборони окреслили план дій паралельно з дипломатією. Він передбачає закриття неба, зупинку ворога та позбавлення Росії ресурсу воювати.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом. Тому для команди Міністерства оборони Президент поставив чітке завдання — паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити ворога до миру”, — зазначив Федоров.

План війни: у Міноборони назвали три конкретні цілі

1. Закрити небо

У пріоритеті — захистити цивільних та інфраструктуру. Мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. За словами Федорова, вже запущено створення багаторівневої системи малої ППО та масштабування перехоплювачів.

“Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите — країна функціонує”, — зазначив Федоров.

2. Зупинити росіян на землі, у морі та кіберпросторі

Міністр підкреслив, що фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів.

“Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині — 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим. Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі”,— йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних.

3. Позбавити Росію економічного ресурсу воювати

“Війна триває, бо в Росії є гроші. На ракети і дрони. На контракти солдатам. На пропаганду. Джерело — нафта. Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал — ресурс на війну різко скоротиться”, — пояснив Федоров.

Серед необхідних кроків — посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі, щоб дефіцит бюджету РФ став найбільшим в історії.