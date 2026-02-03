Міноборони розширило автоматичне продовження відстрочок у Резерв+ для ще семи категорій

Міністерство оборони України розширило перелік категорій громадян, для яких відстрочка від військової служби автоматично продовжується через застосунок “Резерв+”. Відтепер така можливість доступна ще для семи груп людей.
Про це повідомили в Міноборони.
Тепер автоматичне продовження відстрочки в застосунку “Резерв+” доступне для таких категорій:
- батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
- осіб, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
- опікунів людини, яку визнано недієздатною;
- тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;
- осіб, які доглядають за родичем II чи III ступеня спорідненості з інвалідністю;
- батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- вчителів шкіл.
Раніше автоматичне продовження відстрочок застосовувалося для таких категорій:
- людей з інвалідністю;
- тимчасово непридатних до служби;
- батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- осіб, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- тих, хто має близьких родичів або батька чи матір подружжя з інвалідністю I чи II групи;
- жінок і чоловіків військових з дитиною;
- батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- аспірантів та студентів;
- працівників вищої та професійної освіти;
- людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
- родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
- осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України;
- військовослужбовців, звільнених з полону.
У відомстві пояснили, що користувач “Резерв+” отримує push-сповіщення про заплановане продовження відстрочки. Підстава перевіряється в державних реєстрах, після чого в застосунку надходить підтвердження про продовження.
За даними Міноборони, станом на 2 лютого 90% оформлених відстрочок продовжуються автоматично. Функція оформлення відстрочки в “Резерв+” запрацювала 1 листопада 2025 року, водночас збережена можливість продовження через ЦНАП.