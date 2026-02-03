Міноборони розширило автоматичне продовження відстрочок у Резерв+ для ще семи категорій

Міністерство оборони України розширило перелік категорій громадян, для яких відстрочка від військової служби автоматично продовжується через застосунок “Резерв+”. Відтепер така можливість доступна ще для семи груп людей.

Про це повідомили в Міноборони.

Тепер автоматичне продовження відстрочки в застосунку “Резерв+” доступне для таких категорій:

батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

осіб, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;

опікунів людини, яку визнано недієздатною;

тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

осіб, які доглядають за родичем II чи III ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;

вчителів шкіл.

Раніше автоматичне продовження відстрочок застосовувалося для таких категорій:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до служби;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років;

батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

осіб, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

тих, хто має близьких родичів або батька чи матір подружжя з інвалідністю I чи II групи;

жінок і чоловіків військових з дитиною;

батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі;

аспірантів та студентів;

працівників вищої та професійної освіти;

людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовців, звільнених з полону.

У відомстві пояснили, що користувач “Резерв+” отримує push-сповіщення про заплановане продовження відстрочки. Підстава перевіряється в державних реєстрах, після чого в застосунку надходить підтвердження про продовження.

За даними Міноборони, станом на 2 лютого 90% оформлених відстрочок продовжуються автоматично. Функція оформлення відстрочки в “Резерв+” запрацювала 1 листопада 2025 року, водночас збережена можливість продовження через ЦНАП.