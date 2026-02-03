        Техно

        Міноборони розширило автоматичне продовження відстрочок у Резерв+ для ще семи категорій

        Галина Шподарева
        3 Лютого 2026 20:32
        Застосунок Резерв+ / Фото: Головне в Україні
        Міністерство оборони України розширило перелік категорій громадян, для яких відстрочка від військової служби автоматично продовжується через застосунок “Резерв+”. Відтепер така можливість доступна ще для семи груп людей.

        Про це повідомили в Міноборони.

        Тепер автоматичне продовження відстрочки в застосунку “Резерв+” доступне для таких категорій:

        • батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
        • осіб, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
        • опікунів людини, яку визнано недієздатною;
        • тих, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;
        • осіб, які доглядають за родичем II чи III ступеня спорідненості з інвалідністю;
        • батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;
        • вчителів шкіл.

        Раніше автоматичне продовження відстрочок застосовувалося для таких категорій:

        • людей з інвалідністю;
        • тимчасово непридатних до служби;
        • батьків дитини з інвалідністю до 18 років;
        • батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
        • осіб, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
        • тих, хто має близьких родичів або батька чи матір подружжя з інвалідністю I чи II групи;
        • жінок і чоловіків військових з дитиною;
        • батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі;
        • аспірантів та студентів;
        • працівників вищої та професійної освіти;
        • людей, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
        • родичів Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
        • осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України;
        • військовослужбовців, звільнених з полону.

        У відомстві пояснили, що користувач “Резерв+” отримує push-сповіщення про заплановане продовження відстрочки. Підстава перевіряється в державних реєстрах, після чого в застосунку надходить підтвердження про продовження.

        За даними Міноборони, станом на 2 лютого 90% оформлених відстрочок продовжуються автоматично. Функція оформлення відстрочки в “Резерв+” запрацювала 1 листопада 2025 року, водночас збережена можливість продовження через ЦНАП.


