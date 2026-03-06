Переговори тривають, додатковий прогрес очікується найближчими тижнями — Віткофф

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що переговори щодо завершення війни тривають. За його словами, у найближчі тижні очікується додатковий прогрес.

Віткофф написав у соцмережі X, що цього тижня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, у межах якого було повернуто 1000 осіб. Обмін відбувся після домовленостей, досягнутих під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві за участі США.

За його словами, цей обмін став можливим завдяки тривалим і детальним мирним переговорам, які ведуться за дорученням президента США Дональда Трампа.

«Переговори тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес», — зазначив Віткофф.

Він також подякував уряду Швейцарії за організацію переговорів і Дональду Трампу за лідерство у просуванні дипломатії, спрямованої на досягнення мирного врегулювання війни.