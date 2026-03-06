В Угорщині заявили, що затримали інкасаторів Ощадбанку у справі про відмивання грошей

В Угорщині затримали інкасаторські автомобілі з цінностями, які прямували з Австрії до України. Національна податкова та митна служба Угорщини заявила, що проводить кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей.

По це пише hvg з посиланням на Національну податкову і митну службу Угорщини (NAV).

За даними відомства, 5 березня співробітники Національної податкової та митної служби (NAV) спільно з Центром боротьби з тероризмом (TEK) доставили до органів сімох громадян України, а також два броньовані інкасаторські автомобілі.

У NAV заявили, що затримані транспортні засоби перевозили цінності з Австрії до України. Йдеться про 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та дев’ять кілограмів золота, які, за даними української сторони, належать державному Ощадбанку і транспортувалися законно з Відня до України.

Угорська служба повідомила, що розпочала кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей, однак не пояснила, де саме і за яких обставин виникла така підозра.

Також у відомстві заявили, що після початку процедури було повідомлено українську консульську службу, але до моменту публікації заяви відповіді від неї не надійшло.

За інформацією NAV, за управління вантажем відповідав колишній генерал української спецслужби, якого також доставили до органів.

У податковій службі додали, що лише цього року через територію Угорщини до України перевезли понад 900 мільйонів доларів США, 420 мільйонів євро та 146 кілограмів золотих зливків.