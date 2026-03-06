Захоплення співробітників Ощадбанку в Угорщині: стало відомо, де утримуються затримані авто

Угорщина утримує захоплені 5 березня дві інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власне джерело.

Інформації щодо долі семи співробітників банку немає. Офіційних коментарів від Угорщини не надходило.

Нагадаємо, напередодні пресслужба Ощадбанку повідомила, що в Угорщині були затримані семеро співробітників та дві інкасаторські автівки. У машинах було 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота.

Очільник МЗС України Сибіга назвав затримання працівників Ощадбанку, їхали з грошима інкасаторським рейсом з Австрії, захопленням заручників. Київ уже надіслав офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українців.

Як повідомили в НБУ, інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ “Ощадбанк”. Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур.

“Вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу”, – йдеться в повідомленні НБУ.