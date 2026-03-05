У Сумах чоловік за завданням російських спецслужб підпалив банк і аптеку

Правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підпалив банківську установу та аптеку. За даними слідства, він виконував завдання, отримане під час спілкування з невідомим в одному з месенджерів.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час спілкування в месенджері з незнайомою особою чоловік отримав завдання підпалити дві установи.

Реклама

Реклама

4 березня, близько 22:00 він, використовуючи бензин та запальничку, підпалив відділення банку. А вже за годину й місцеву аптеку.

“Молодика навіть не зупинило те, що банківська установа розміщена на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку, відтак могло постраждати багато людей”, — зазначають в прокуратурі.

На обох локаціях пожежу вдалося вчасно локалізувати. Невдовзі підозрюваного затримали. За словами палія, був переконаний, що спілкувався з правоохоронцями та виконував їхнє завдання. Як встановили слідчі, насправді його використали російські спецслужби.

Дії підозрюваного кваліфіковано як умисне знищення майна шляхом підпалу та закінчений замах на вказаний злочин (ч. 2 ст. 15/ч. 2 ст. 194 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.