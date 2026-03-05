Sting-II, Flamingo і не тільки: які дрони-перехоплювачі “шахедів” вже пройшли бойове застосування

Українські та іноземні розробники створили низку дронів-перехоплювачів, які вже пройшли успішне бойове застосування в реальних умовах. Частина з них використовується для перехоплення ударних безпілотників типу Shahed та інших повітряних цілей.

Про це пише аналітичний проєкт In Factum.

Sting-II (Україна)

Перехоплювач від компанії Wild Hornets. Один із наймасовіших і найдешевших українських дронів для боротьби з Shahed. Розганяється до 250+ км/год, оснащений комп’ютерним зором.

ODIN Win_Hit (Україна)

Ракетоподібний високошвидкісний перехоплювач. Має реактивний двигун і призначений для знищення швидкісних цілей, зокрема російських реактивних дронів типу “Герань-3”.

P1-Sun (Україна)

Дрон-перехоплювач від Skyfall — виробника важких бомберів типу Vampire.

Tenebris Bagnet (Україна-Франція)

Один із найпоширеніших дронів для нічних перехоплень Shahed над Одесою та іншими прибережними регіонами. Створений у співпраці із французькою компанією Alta Ares.

Octopus-100 (Україна-Велика Британія)

Біло-чорний дрон із характерними горизонтальними крилами та вертикальними стабілізаторами. Виробляється українським TAF Industries спільно з британським SKYRIPER.

Eagle Merops (Україна-США)

Великий фіксованокрилий перехоплювач (проєкт колишнього гендиретора Google Еріка Шмідта). Один із найшвидших і найдалекобійніших українських дронів. Призначений для перехоплення на великій відстані та захисту критичної інфраструктури.

V8140 Flamingo (Україна)

Розроблений вінницькою компанією Vinnytsky Bdzholy. Дрон форми “літаюче крило” створений для виявлення та знищення ворожих розвідувальних БпЛА

TYTAN (Німеччина-Україна)

Один із найновіших перехоплювачів. Відрізняється високою швидкістю та сучасною системою наведення. Призначений для знищення важких і швидких цілей. Розроблений німецькою компанією TYTAN Technologies, але є виробництво в Україні.