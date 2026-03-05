Трамп знову назвав Зеленського перешкодою на шляху до миру та згадав про карти

Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той має активніше працювати над укладенням угоди щодо завершення війни. Він також висловив думку, що російський диктатор Путін до переговорів готовий.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю Politico.

За його словами, переговори щодо війни в Україні тривають, однак він висловив роздратування позицією українського президента.

“Зеленський має взятися до справи і укласти угоду”, — сказав Трамп.

Водночас президент США заявив, що, на його думку, президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни.

“Я думаю, Путін готовий укласти угоду”, — сказав він.

На запитання, у чому полягає перешкода з боку Зеленського для мирної угоди, Трамп не став уточнювати, але заявив, що український лідер не демонструє достатньої готовності до переговорів.

“Немислимо, щоб саме він був перешкодою. У вас немає карт. А тепер у нього ще менше карт”, — сказав Трамп.