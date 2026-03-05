        Суспільство

        Серед 200 звільнених захисників є оборонці Маріуполя, які були у полоні майже чотири роки (фото, відео)

        5 Березня 2026 15:20
        В Україну повернулися 200 оборонців / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
        5 березня Україна звільнила з російського полону 200 військовослужбовців у межах першого етапу обміну, погодженого на перемовинах у Женеві. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, які перебували в полоні майже чотири роки.

        Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

        Обмін проведено за дорученням президента України в межах домовленостей, досягнутих під час тристоронніх переговорів у Женеві.

        Додому повертаються військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових військ і Повітряних сил.

        Також серед звільнених — військові Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених є як солдати і сержанти, так і офіцери.

        Визволені військовослужбовці брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському та Запорізькому напрямках.

        Після повернення військові пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати.

        У Коордштабі зазначили, що робота з визволення українських військовополонених триває, і найближчим часом планується проведення наступного етапу обміну.

        Обмін військовополоненими 5 березня / Фото: ДПСУ, Координаційний штаб

