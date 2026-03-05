Російську агентку затримали під час підготовки теракту біля ТЦК

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала теракт біля будівлі територіального центру комплектування на Донеччині. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, жінка мала закласти саморобний вибуховий пристрій у контейнер для сміття біля входу до режимної установи. Російські спецслужби планували дистанційно підірвати бомбу в годину пік.

Після цього підозрювана збиралася на власному автомобілі залишити область і вирушити до західного кордону, щоб втекти до Росії через треті країни.

Контррозвідка СБУ затримала агентку, коли вона прибула на місце, щоб отримати саморобний вибуховий пристрій від російського дрона. На місці у неї вилучили бомбу потужністю майже 2 кг у тротиловому еквіваленті з металевими елементами для збільшення радіусу ураження та мобільний телефон для дистанційної активації.

За даними слідства, виконавицею завдання була жителька Миколаївки Краматорського району. У поле зору російських спецслужб вона потрапила після того, як писала в Telegram-чатах про підтримку повної окупації регіону.

Під час розслідування також встановили, що вона пропонувала російському куратору використовувати своє житло як приховану базу для диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з представником російських спецслужб.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її дій за фактом підготовки до теракту.

Підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.