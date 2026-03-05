За добу РФ втратила ще 900 військових і майже 2 тисячі дронів — Генштаб

Втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 270 400 військових. За останню добу вони зросли ще на 900 осіб, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також російські війська втратили 11 727 танків (+4 за добу), 24 142 бойові броньовані машини (+7) та 37 915 артилерійських систем (+41).

Крім того, знищено 1 667 реактивних систем залпового вогню, 1 319 засобів протиповітряної оборони, 435 літаків і 348 гелікоптерів.

За даними Генштабу, російська армія також втратила 158 381 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+1 950), 4 384 крилаті ракети, 30 кораблів і катерів та два підводні човни.

Втрати автомобільної техніки та автоцистерн становлять 81 434 одиниці (+210), спеціальної техніки — 4 079 (+1). Дані уточнюються.