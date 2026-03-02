Втрати РФ за добу: мінус 960 солдатів, чотири танки, п’ять засобів ППО та інша техніка

З 1 по 2 березня авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по районах зосередження військової техніки, озброєння та особового складу окупантів. Протягом доби РФ втратила внаслідок повномасштабного вторгнення ще 960 військових.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також протягом доби Збройних сил України знищили:
- 4 танки;
- 3 ББМ;
- 74 артилерійські системи;
- 3 РСЗВ;
- 5 засобів ППО;
- 1810 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 247 одиниць автомобільної техніки;
- 1 одиницю спеціальної техніки.