Втрати РФ за добу: мінус 960 солдатів, чотири танки, п’ять засобів ППО та інша техніка

З 1 по 2 березня авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по районах зосередження військової техніки, озброєння та особового складу окупантів. Протягом доби РФ втратила внаслідок повномасштабного вторгнення ще 960 військових.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також протягом доби Збройних сил України знищили:

