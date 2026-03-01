Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче переговорів після ударів США

Президент США Дональд Трамп заявив, що нове керівництво Ірану хоче відновити переговори зі Сполученими Штатами після американських ударів, унаслідок яких загинув верховний лідер Алі Хаменеї. Про це він сказав у коментарі виданню The Atlantic.

За словами Трампа, представники Ірану самі вийшли на контакт і запропонували відновити діалог.

«Вони хочуть говорити, і я погодився говорити, тому ми будемо говорити. Вони мали зробити це раніше. Вони могли легко піти на угоду, але чекали занадто довго», — заявив він під час телефонної розмови зі свого клубу Мар-а-Лаго.

Президент не уточнив, коли саме можуть відбутися переговори, зазначивши лише, що частина іранських посадовців, які раніше брали участь у перемовинах, загинули під час ударів.

«Більшість із тих людей уже немає. Дехто з тих, з ким ми мали справу, загинув, бо це був дуже потужний удар», — сказав Трамп.

Напередодні він також закликав громадян Ірану виступити проти чинної влади після завершення бомбардувань. За словами президента США, тепер іранці мають шанс самі визначити своє майбутнє.

Водночас Трамп не став прямо відповідати, чи готові США продовжувати військову операцію, якщо в Ірані почнеться повстання проти влади. Він заявив, що рішення залежатиме від розвитку подій.

Американський президент висловив упевненість, що в Ірані можливі внутрішні зміни, пославшись на повідомлення про святкування на вулицях іранських міст та акції підтримки за кордоном.

Після розмови з журналістом американські військові повідомили, що під час операції загинули троє військовослужбовців США і ще п’ятеро отримали тяжкі поранення — це перші підтверджені втрати США в цій кампанії.

Трамп також заявив, що удари по Ірану не завадять внутрішній політиці США і не вплинуть на економіку країни. За його словами, навіть попри ризики для нафтового ринку, ситуація може виявитися менш проблемною, ніж прогнозували аналітики.

«Ми побачимо, що буде далі. Багато років цього хотіли. Вони вбивали людей 47 років, а тепер усе обернулося проти них», — сказав президент США.