До обрання верховного лідера Іраном керуватиме тріумвірат

До складу ради, яка керуватиме Іраном до того, як буде обрано нового верховного лідера ісламської республіки, увійшли три особи, повідомляє «Аль-Джазіра».

Це президент Ірану Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджей і член Ради вартових конституції аятолла Аліреза Арафі.

Арафі обрав Раду з визначення політичної доцільності Ірану — дорадчий орган при вищому керівнику країни.

Пезешкіан, Мохсені-Еджеї та Арафі керуватимуть Іраном доти, доки Рада експертів, що складається з 88 шиїтських богословів, не обере нового постійного лідера.

Реклама

Реклама

Раду, яка тимчасово керуватиме Іраном, обрали після того, як колишній верховний лідер країни аятолла Алі Хаменеї загинув в результаті ізраїльського удару.