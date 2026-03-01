        Політика

        До обрання верховного лідера Іраном керуватиме тріумвірат

        Віктор Алєксєєв
        1 Березня 2026 14:19
        Дим піднімається після вибуху в Тегерані / Фото Reuters
        До складу ради, яка керуватиме Іраном до того, як буде обрано нового верховного лідера ісламської республіки, увійшли три особи, повідомляє «Аль-Джазіра».

        Це президент Ірану Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджей і член Ради вартових конституції аятолла Аліреза Арафі.

        Арафі обрав Раду з визначення політичної доцільності Ірану — дорадчий орган при вищому керівнику країни.
        Пезешкіан, Мохсені-Еджеї та Арафі керуватимуть Іраном доти, доки Рада експертів, що складається з 88 шиїтських богословів, не обере нового постійного лідера.

        Раду, яка тимчасово керуватиме Іраном, обрали після того, як колишній верховний лідер країни аятолла Алі Хаменеї загинув в результаті ізраїльського удару.


