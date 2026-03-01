Росія програла «битву за зиму». А українці виграли. Так вважає голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.
За його словами, на фронті, вперше за багато місяців, а може й років, Сили оборони почали звільняти більше територій аніж втрачати.
“Дякуємо тим, хто тримає фронт.
Дякуємо силам протиповітряної оборони.
Енергетикам.
Комунальникам.
Місцевій та центральній владі.
І кожному з нас, за стійкість.
Україна виграла битву за зиму”, – написав Чмут у X.
Росія програла «битву за зиму». А ми виграли. Перший день весни. Сонячний день довшає. Стає тепліше. Україна продовжує боротьбу.— Т (@TarasChmut) March 1, 2026
