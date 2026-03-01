        Суспільство

        Україна виграла битву за зиму

        Віктор Алєксєєв
        1 Березня 2026 12:07
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Костянтин Ліберов
        Ілюстративне фото / Фото Костянтин Ліберов

        Росія програла «битву за зиму». А українці виграли. Так вважає голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

        За його словами, на фронті, вперше за багато місяців, а може й років, Сили оборони почали звільняти більше територій аніж втрачати.

        “Дякуємо тим, хто тримає фронт.
        Дякуємо силам протиповітряної оборони.
        Енергетикам.
        Комунальникам.
        Місцевій та центральній владі.
        І кожному з нас, за стійкість.

        Реклама
        Реклама

        Україна виграла битву за зиму”, – написав Чмут у X.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини