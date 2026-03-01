Росія програла «битву за зиму». А українці виграли. Так вважає голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут.

За його словами, на фронті, вперше за багато місяців, а може й років, Сили оборони почали звільняти більше територій аніж втрачати.

“Дякуємо тим, хто тримає фронт.

Дякуємо силам протиповітряної оборони.

Енергетикам.

Комунальникам.

Місцевій та центральній владі.

І кожному з нас, за стійкість.

Україна виграла битву за зиму”, – написав Чмут у X.