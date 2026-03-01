Бельгійські військові перехопили судно “тіньового флоту” Росії

У неділю Бельгія затримала нафтовий танкер, який належить так званому «тіньовому флоту» Росії, що використовується для обходу західних санкцій. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, передає Reuters.

За його словами, операцію провели бельгійські військові за підтримки французьких сил оборони. Судно було взято на абордаж і наразі його супроводжують до порту Зебрюгге, де планується конфіскація.

Франкен заявив, що після запровадження санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну Москва почала активно використовувати так званий «тіньовий флот» танкерів для експорту нафти в обхід обмежень.

За словами міністра, затримане судно підозрюють у використанні фальшивого прапора та підроблених документів. Він наголосив, що подібні судна часто мають непрозору структуру власності та становлять екологічну загрозу через поганий технічний стан, що може призводити до витоків нафти та аварій у морі.

Франкен також заявив, що без «тіньового флоту» Росія не зможе фінансувати війну проти України, тому такі судна будуть вилучати й надалі. За його словами, Бельгія серйозно ставиться до відповідальності за виконання санкцій і готова діяти разом із союзниками.