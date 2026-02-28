Безпілотник атакував міжнародний аеропорт Кувейту: є постраждалі

У міжнародному аеропорту Кувейту безпілотник влучив у будівлю термінала T1, є постраждалі. Про це повідомило Генеральне управління цивільної авіації Кувейту.

За словами офіційного представника відомства Абдалли аль-Раджахі, внаслідок атаки кілька працівників отримали легкі поранення, також зафіксовано обмежені матеріальні пошкодження будівлі термінала.

Управління зазначило, що одразу після інциденту були задіяні затверджені надзвичайні процедури. Місце події забезпечено, триває оцінка наслідків, а також відновлення та реорганізація операційної діяльності відповідно до найвищих стандартів безпеки.

У відомстві підкреслили, що ситуація перебуває під повним контролем компетентних органів держави, а безпека пасажирів і персоналу є пріоритетом.

Про подальші оновлення обіцяють повідомляти через офіційні канали.