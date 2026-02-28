На тлі ескалації на Близькому Сході Україна підтримала іранський народ і засудила режим у Тегерані

Міністерство закордонних справ України заявило про підтримку іранського народу та його прагнення жити в безпеці, свободі й процвітанні. У відомстві наголосили, що причиною нинішніх подій є насильство та політика іранського режиму.

У заяві МЗС підкреслюється, що іранський режим десятиліттями здійснював масштабну політику насильства проти власних громадян та інших країн. Йдеться про масові порушення прав людини всередині країни, підтримку бойовиків у регіоні, а також військову підтримку Росії у війні проти України.

У відомстві нагадали про удари тисяч безпілотників «Шахед» по українських містах і заявили, що така співпраця режимів у Москві та Тегерані є грубим порушенням норм міжнародного права та підриває глобальні зусилля з відновлення миру і стабільності.

МЗС зазначає, що багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії, страти та переслідування інакодумців свідчать про глибоку кризу внутрішньої політики Ірану та відсутність належного захисту базових прав і свобод громадян.

У заяві також наголошується, що режим витрачав значні ресурси на насильство та хаос замість забезпечення добробуту власного населення. Як неодноразово зазначав Президент України, іранський режим уже давно мав піти.

У МЗС підкреслили, що режим у Тегерані мав можливість запобігти силовому сценарію та скористатися дипломатичними інструментами, однак проігнорував ці зусилля.

В Україні підтвердили незмінну позицію щодо підтримки безпеки, процвітання та свободи іранського народу, а також стабільності й розвитку Близького Сходу.