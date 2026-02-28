Переговори на початку березня стануть вирішальними — Bloomberg

Російське керівництво дедалі більше схиляється до припинення мирних переговорів зі США та Україною, якщо Київ не погодиться на територіальні поступки. Наступний раунд перемовин може стати вирішальним для подальшої долі діалогу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників агентства, переговори, заплановані на початок березня, можуть визначити, чи зможуть сторони погодити умови завершення війни. Якщо президент України Володимир Зеленський не погодиться на поступки, Росія, ймовірно, залишить переговорний процес.

Одне з джерел зазначило, що Москва готова підписати проєкт меморандуму про мир, якщо Україна погодиться вивести війська з контрольованої нею частини Донецької області. Після цього може відбутися саміт за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Зеленського для підтвердження домовленостей і запуску взаємного відведення військ.

Територіальне питання залишається найскладнішим. Зеленський наполягає, що укріплені райони Донеччини є критично важливими для оборони, і Київ не визнає незаконну окупацію жодної української території.

Bloomberg пише, що Україна пропонує припинення вогню вздовж чинної лінії фронту з подальшим поверненням територій дипломатичним шляхом і за умови гарантій безпеки з боку США та Європи. Київ також відкидає вимоги Москви щодо виведення військ із територій, які Росія не змогла захопити з 2014 року.

За даними агентства, США пропонували створення в регіоні вільної економічної зони, однак Україна наполягає, що вона має залишатися під українським контролем. Росія, зі свого боку, прагне присутності своєї нацгвардії.

Одне з джерел повідомило, що Росія готова в межах угоди вивести війська із Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей і не наполягати на додаткових вимогах щодо частин Херсонської та Запорізької областей.

Москва також погодилася б на моніторинг режиму припинення вогню під егідою США, але виступає проти розміщення іноземних військ в Україні та може відмовитися від вимоги обмежити чисельність української армії.

Питання Запорізької АЕС залишається предметом дискусій. За інформацією Bloomberg, Росія підтримує тристоронній розподіл виробництва електроенергії між США, Україною та РФ, тоді як Київ пропонує формат 50 на 50 із США.

Переговорні групи США, України та Росії вже зустрічалися цього року в Абу-Дабі та Женеві. Після зустрічі в Женеві російські представники дали зрозуміти американській стороні, що без поступок з боку України подальші переговори втратять сенс.

На тлі дипломатичних зусиль бойові дії залишаються в основному в стані позиційного протистояння, тоді як Росія продовжує масовані повітряні удари по енергетичній інфраструктурі України.

Водночас російська економіка зазнає зростаючого тиску: темпи зростання сповільнюються, а бюджетний дефіцит розширюється.

Колишня посадовиця Пентагону Селест Волландер зазначила, що перемир’я може бути вигідним обом сторонам, однак стратегічна мета Кремля залишається незмінною — формування в Україні політичного керівництва, яке не є незалежним. За її словами, з точки зору Москви це був би не кінець конфлікту, а лише етап.