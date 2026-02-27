У Дніпрі ледь не “бусіфікували” нардепа

У Дніпрі народний депутат України Роман Каптєлов заявив про інцидент за участі осіб, які, за його словами, намагалися його затримати. Про це він повідомив у своєму Telegram.

За словами депутата, подія сталася близько 19:30 на проспекті Яворницького. До нього під’їхав автобус, з якого вибігли люди в балаклавах.

Каптєлов зазначив, що на його вимогу запросити поліцейського один із присутніх назвався співробітником, однак інші особи в масках не представилися та не надали жодних документів.

Реклама

Реклама

Також, за його словами, один із чоловіків тримав руку за спиною на рукоятці пістолета та погрожував його застосуванням і фізичною розправою.

Народний депутат публічно звернувся з вимогою невідкладно розібратися в ситуації. Він заявив, що не знає імен і прізвищ осіб, які брали участь в інциденті, та повідомив, що має лише номерний знак автомобіля.

Офіційних коментарів від правоохоронних органів або представників територіальних центрів комплектування щодо цієї ситуації наразі немає.