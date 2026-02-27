Плани відновлення енергетики, підвищення пенсій і кадрові зміни: головне зі звернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку детальних планів відновлення та захисту української енергетичної інфраструктури з урахуванням атак, які Росія здійснювала взимку, а також можливих подальших ударів. Про це він заявив у своєму зверненні.

За словами глави держави, відбулася нарада за участі урядовців, енергетиків і військових, які відповідають за захист та оновлення інфраструктури. Уже підготовлено плани по кожній області щодо відновлення та посилення захисту енергетичних об’єктів. Президент доручив доопрацювати окремі положення та винести узгоджені документи на рівень Ради національної безпеки і оборони для затвердження на загальнодержавному рівні із чітким визначенням завдань і відповідальних осіб.

Зеленський наголосив на необхідності максимальної залученості обласної та місцевої влади. За його словами, саме на місцях найкраще розуміють, які об’єкти потребують першочергової модернізації та захисту. Водночас уряд та державні інституції надаватимуть необхідну підтримку.

Президент також зазначив, що у сфері оборони вже відпрацьовані формати аналізу кожного удару та влучання показали свою ефективність. Детальний розбір атак дозволяє оперативно змінювати підходи до захисту та підвищувати результативність протидії загрозам.

Окремо глава держави повідомив про соціальні рішення, підготовлені урядом. У березні в Україні відбудеться чергова щорічна індексація пенсій для більш ніж десяти мільйонів громадян. Підвищення становитиме понад 12 відсотків, кошти на це передбачені. Зеленський підкреслив, що попри повномасштабну війну держава щороку проводить індексацію та забезпечує стабільну роботу соціальної і фінансової системи.

Президент подякував українському бізнесу за сплату податків, збереження та створення робочих місць. За його словами, щонайменше половину видатків держави та громад забезпечують самі українці, незважаючи на війну, обстріли та перебої з енергопостачанням. Водночас Україна отримує значне зовнішнє фінансування завдяки співпраці з міжнародними партнерами.

У дипломатичному напрямку готується посилення роботи в Європі та інших регіонах. Зеленський повідомив про консультації з дипломатичною командою та зустріч із Павлом Клімкіним. Очікуються кадрові зміни в дипломатичному корпусі, а Міністерство закордонних справ готує кандидатури для призначення спеціального представника щодо Білорусі та білоруської спільноти в Європі.

Президент наголосив, що активність держави та її громадян є ключем до захисту національних інтересів і досягнення результатів у воєнний час.