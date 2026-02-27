Акції Netflix злетіли на 10% після відмови від угоди з Warner Bros

Акції Netflix у п’ятницю зросли більш ніж на 10% після того, як компанія вирішила вийти з боротьби за активи Warner Bros Discovery. Інвестори позитивно сприйняли рішення стримінгового гіганта не продовжувати участь у багатомісячній конкурентній боротьбі з консорціумом Paramount Skydance за одні з найцінніших активів Голлівуду, повідомляє Reuters.

Netflix відмовився зрівнюватися з останньою пропозицією Paramount у розмірі 31 долар за акцію або підвищувати власну ставку в 27,75 долара за акцію щодо студійних і стримінгових активів Warner Bros, заявивши, що угода «більше не є фінансово привабливою».

Рішення було схвально сприйняте ринком. До цього акції компанії втратили понад 18% з моменту оголошення про участь у переговорах із Warner Bros 5 грудня.

Реклама

Реклама

Керівник відділу технологічних досліджень Quilter Cheviot Бен Баррінгер назвав цей крок проявом фінансової дисципліни. За його словами, менеджмент має вміти оцінювати придбання, платити справедливу ціну та не переплачувати.

Аналітики раніше ставили під сумнів, чи не є ставка Netflix спробою заблокувати потенційного конкурента або відходом від традиційної для компанії стратегії розвитку через власне виробництво, а не купівлю активів.

В HSBC зазначили, що вихід Netflix із перегонів дозволить компанії зосередитися на основному бізнесі, тоді як її конкуренти стикатимуться з тривалими регуляторними процедурами та інтеграцією злиття, а також із суттєвим борговим навантаженням угоди.

Водночас акції Paramount, яку очолює Девід Еллісон, зросли на 17%. Угода Paramount оцінюється у 110 мільярдів доларів з урахуванням боргу, що становить майже 13-кратний показник EBITDA Warner Bros цього року, згідно з оцінками LSEG. Для порівняння, власна оцінка Paramount на цій основі становить приблизно семикратний розмір очікуваного прибутку.

Поглинання Warner Bros дало б Paramount доступ до великого портфеля інтелектуальної власності, зокрема франшиз «Fantastic Beasts» і «The Matrix», у кіно, телебаченні та стримінгу.

Аналітик Emarketer Росс Бенес заявив, що найбільший актив Warner Bros перебуває у стадії спаду, а компанія досі має борги після попереднього невдалого злиття, і що ця угода більше пов’язана з амбіціями Девіда Еллісона, ніж із бізнес-доцільністю.

Для стримінгового підрозділу Paramount об’єднання з HBO Max і Discovery+ могло б суттєво змінити позиції компанії на ринку, який тривалий час домінує Netflix.

Керівник ринків AJ Bell Ден Коутсворт зазначив, що Paramount відстає на стримінговому ринку та потребує контенту й можливостей Warner Bros, щоб наздогнати конкурентів. За його словами, одного лише «Гаррі Поттера» буде недостатньо, щоб угода спрацювала та дозволила компанії конкурувати з Netflix, Disney та Amazon.

Консорціум Paramount, підтриманий мільярдером Ларрі Еллісоном і очолюваний його сином Девідом Еллісоном, також підвищив розмір відступних до 7 мільярдів доларів і розширив фінансові зобов’язання, зокрема до 45,7 мільярда доларів у формі власного капіталу.

Аналітики наголошують, що тепер тиск переходить на Paramount, яка має довести, що значні фінансові витрати на угоду є виправданими.