Netflix купує студії та стрімінгові активи Warner Bros. Discovery

Сервіс Netflix домовився про придбання телевізійних та кінематографічних студій Warner Bros. Discovery разом з їх стрімінговими активами — зокрема платформою HBO Max. Вартість угоди оцінюється в $72 млрд за капіталізацією, або близько $82,7 млрд з урахуванням боргів, пише Reuters.

Угода стала результатом тривалого «торгу» серед кількох медіакорпорацій, де Netflix запропонував найвищу — близько $28 за акцію, випередивши конкурентів, серед яких Paramount Skydance та Comcast.

Після завершення угоди Netflix отримає контроль над такими культовими франшизами, як Harry Potter, Game of Thrones та всесвітами DC Comics. Це значно посилить позиції Netflix у конкуренції з великими гравцями на кшталт Disney чи Paramount.

Реклама

Реклама

У заяві компаній зазначено, що вони планують зберегти кіностудійні операції Warner Bros і продовжити випуск фільмів у кінотеатрах, що має знизити побоювання щодо припинення класичних кінопрем’єр після завершення угоди.

У той же час експерти попереджають, що ця покупка може викликати занепокоєння з боку регуляторів у США та Європі через можливі проблеми з конкуренцією, адже поєднання Netflix з HBO Max створить надпотужного гравця на ринку потокового відео.